Актриса сериала "Одни из нас" Белла Рэмси удалила соцсети из-за травли

Фото: ТАСС/EPA/CAROLINE BREHMAN

Актриса сериала "Одни из нас" Белла Рэмси удалила социальные сети из-за травли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Поклонники игры The Last Of Us, по сюжету которой был снят одноименный сериал, стали активно критиковать внешность, актерское мастерство и публичные выступления Рэмси в комментариях под публикациями на ее аккаунтах.

По словам актрисы, она знала, что когда-нибудь удалит свои аккаунты в соцсетях, хотя даже не планировала их создавать.

"Если я просто буду избегать Twitter и Reddit, что сейчас и делаю, то все будет в полном порядке", – отметила Рэмси.

Ранее актриса призналась, что во время съемок сериала у нее диагностировали аутизм. Она отметила, что в ходе работы над первым сезоном один из участников съемочной команды предположил наличие расстройства у Рэмси, так как у его дочери наблюдались похожие симптомы. После обращения к психиатру диагноз подтвердился.