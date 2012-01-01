Пять звезд, которые всю жизнь борются с синдромом самозванца

Звезда "Закрытой школы" Агата Муцениеце призналась, что боится лишиться работы и стать бездомной. Всему виной синдром самозванца, с которым актриса пытается справиться своими силами. Какие еще звезды испытывали трудности с самооценкой, расскажет Москва 24.

Агата Муцениеце

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

20 апреля актриса приняла участие в записи одного из популярных подкастов, где рассказала о своих страхах. Агата призналась, что боится высоты, а также страдает от синдрома самозванца. Девушка регулярно принижает свои успехи и способности, особенно когда что-то не выходит, например, получить желаемую роль. Муцениеце считает, что синдром портит ей жизнь, и она хотела бы проработать его с психологом.



Агата Муцениеце актриса Все, что у тебя получилось, – это удача. Просто так сложились карты, контракт с дьяволом. Я начинаю себя накручивать и думаю: "Ну да, правда, какое-то я говно". И вот с этим надо работать.

Звезда "Закрытой школы" призналась, что опасается остаться без ролей в кино и проектов, а также того, что потеря заработка сделает ее бездомной.

"У меня есть страх стать бомжом. Я не знаю, почему", – добавила Муцениеце.

Позже в разговоре с агентством URA.RU психолог Ирина Гуляева подтвердила, что таким людям, как Агата, необходимо прорабатывать свои страхи, иначе есть риск усугубить ситуацию.

"Страх быть бомжом – это финальная степень синдрома самозванца. То есть если человек считает себя самозванцем, то быть бомжом – крайняя степень разрушения, он считает, его точно ждет крах. Это может быть как психологическое расстройство, так и родительские установки", – уверена эксперт.

Психолог добавила, что синдром самозванца также может быть связан с перфекционизмом и часто возникает у людей, которые слишком быстро добились большого успеха.

Сергей Бурунов

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В марте 2024 года в одном из интернет-шоу актер также рассказал, что долгое время страдал от синдрома самозванца и никак не мог поверить, что он хороший артист. По словам Бурунова, его "разрывало" от мысли, что он недостаточно хорош.



Сергей Бурунов актер Долгое время чувствовал, что обманываю всех. Стою на сцене, а внутри голос: "Ты же ничего не умеешь".

Бурунов добавил, что и сейчас часто сомневается в себе и своих силах, но уже научился признавать, что многого не может сделать.

Александра Бортич

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Весной 2024-го актриса рассказала подписчикам, как отметила День театра: Александра опубликовала фотографию, на которой предстала в сценическом образе с окровавленной ногой. Она добавила, что считает праздник своим, несмотря на то, что не имеет профильного образования.

"С синдромом самозванца борюсь каждый день. Кажется, что вот-вот все поймут, что я случайный пассажир, на самом деле лох, и выгонят меня. Но театр – моя большая мечта и моя любовь, надеюсь, его будет больше", – призналась Бортич.

Галь Гадот

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Звезда "Белоснежки" также часто сомневается, что заслуживает любви поклонников, и временами думает, что ей не место в Голливуде. Об этом Галь в мае 2023 года рассказывала журналу L’Officiel.

"Забавно, у меня всегда такое чувство, будто у меня синдром самозванца, потому что я чувствую себя такой удачливой и счастливой, что могу заниматься тем, что я действительно люблю. Я всегда думаю: "Надеюсь, им понравится". Никогда не было момента, когда я думала: "Им это понравится", – призналась Гадот.

Актриса вспомнила, что поверить в себя и свои силы ей помогла встреча с легендарным создателем трилогии "Крестный отец" Фрэнсисом Фордом Копполой. Режиссер на вопрос Галь, каково это – быть национальным достоянием, ответил, что "всегда полон сомнений", просто следует своему сердцу и подходит к этому смиренно. Гадот назвала тот разговор одним из самых важных жизненных уроков.

Том Хэнкс

Фото: Kevin Winter/Getty Images

В сентябре 2022 года актер признался в эфире одного из подкастов, что преодолеть синдром самозванца ему помогла совместная работа с Полом Ньюманом над криминальной драмой "Проклятый путь", которая вышла на экраны в 2002-м.

Во время съемок Том очень нервничал, Пол же, напротив, был спокоен и подбадривал своего молодого коллегу. Ньюман показал ему особую технику, которая помогает привести себя в чувства: нужно просто опустить ненадолго лицо в ведро с ледяной водой. С тех пор Хэнкс регулярно использует этот прием в своей гримерке, прежде чем выйти на съемочную площадку.