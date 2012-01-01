Пять звезд, которые всю жизнь борются с синдромом самозванца

Звезда "Закрытой школы" Агата Муцениеце призналась, что боится лишиться работы и стать бездомной. Всему виной синдром самозванца, с которым актриса пытается справиться своими силами. Какие еще звезды испытывали трудности с самооценкой, расскажет Москва 24.
Агата Муцениеце
20 апреля актриса приняла участие в записи одного из популярных подкастов, где рассказала о своих страхах. Агата призналась, что боится высоты, а также страдает от синдрома самозванца. Девушка регулярно принижает свои успехи и способности, особенно когда что-то не выходит, например, получить желаемую роль. Муцениеце считает, что синдром портит ей жизнь, и она хотела бы проработать его с психологом.
Звезда "Закрытой школы" призналась, что опасается остаться без ролей в кино и проектов, а также того, что потеря заработка сделает ее бездомной.
"У меня есть страх стать бомжом. Я не знаю, почему", – добавила Муцениеце.
Позже в разговоре с агентством URA.RU психолог Ирина Гуляева подтвердила, что таким людям, как Агата, необходимо прорабатывать свои страхи, иначе есть риск усугубить ситуацию.
"Страх быть бомжом – это финальная степень синдрома самозванца. То есть если человек считает себя самозванцем, то быть бомжом – крайняя степень разрушения, он считает, его точно ждет крах. Это может быть как психологическое расстройство, так и родительские установки", – уверена эксперт.
Психолог добавила, что синдром самозванца также может быть связан с перфекционизмом и часто возникает у людей, которые слишком быстро добились большого успеха.
Сергей Бурунов
В марте 2024 года в одном из интернет-шоу актер также рассказал, что долгое время страдал от синдрома самозванца и никак не мог поверить, что он хороший артист. По словам Бурунова, его "разрывало" от мысли, что он недостаточно хорош.
Бурунов добавил, что и сейчас часто сомневается в себе и своих силах, но уже научился признавать, что многого не может сделать.
Александра Бортич
Весной 2024-го актриса рассказала подписчикам, как отметила День театра: Александра опубликовала фотографию, на которой предстала в сценическом образе с окровавленной ногой. Она добавила, что считает праздник своим, несмотря на то, что не имеет профильного образования.
"С синдромом самозванца борюсь каждый день. Кажется, что вот-вот все поймут, что я случайный пассажир, на самом деле лох, и выгонят меня. Но театр – моя большая мечта и моя любовь, надеюсь, его будет больше", – призналась Бортич.
Галь Гадот
Звезда "Белоснежки" также часто сомневается, что заслуживает любви поклонников, и временами думает, что ей не место в Голливуде. Об этом Галь в мае 2023 года рассказывала журналу L’Officiel.
"Забавно, у меня всегда такое чувство, будто у меня синдром самозванца, потому что я чувствую себя такой удачливой и счастливой, что могу заниматься тем, что я действительно люблю. Я всегда думаю: "Надеюсь, им понравится". Никогда не было момента, когда я думала: "Им это понравится", – призналась Гадот.
Актриса вспомнила, что поверить в себя и свои силы ей помогла встреча с легендарным создателем трилогии "Крестный отец" Фрэнсисом Фордом Копполой. Режиссер на вопрос Галь, каково это – быть национальным достоянием, ответил, что "всегда полон сомнений", просто следует своему сердцу и подходит к этому смиренно. Гадот назвала тот разговор одним из самых важных жизненных уроков.
Том Хэнкс
В сентябре 2022 года актер признался в эфире одного из подкастов, что преодолеть синдром самозванца ему помогла совместная работа с Полом Ньюманом над криминальной драмой "Проклятый путь", которая вышла на экраны в 2002-м.
Во время съемок Том очень нервничал, Пол же, напротив, был спокоен и подбадривал своего молодого коллегу. Ньюман показал ему особую технику, которая помогает привести себя в чувства: нужно просто опустить ненадолго лицо в ведро с ледяной водой. С тех пор Хэнкс регулярно использует этот прием в своей гримерке, прежде чем выйти на съемочную площадку.