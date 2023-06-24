В Нижнем Новгороде отменили вечерний концерт Билана

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вечерний концерт Димы Билана на площади Минина в Нижнем Новгороде отменили, при этом церемония закрытия Дня молодежи на стадионе состоится, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Нижний Новгород, получивший звание Молодежной столицы России-2023, 24 июня организует торжественную церемонию закрытия Дня молодежи, которая подведет итоги работы праздничных площадок в 15 регионах страны.

"Для молодых людей, которые сегодня приехали в Нижний Новгород - Молодежную столицу России - из разных регионов, мы готовили большую программу. Сегодня уже сообщал, что в рамках оперштаба обсудили корректировку запланированных мероприятий. Принято решение об отмене музыкальных выступлений приглашенных артистов: Димы Билана на площади Минина и Пожарского и Линды в парке Швейцария", – уточнил Никитин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Кемерове отменили сольный концерт Димы Билана "Гладиатор", который должен был пройти в Ледовом дворце "Кузбасс" 23 июня. Как уточнили организаторы, концерт был отменен по независящим от них причинам. Исполнитель не прокомментировал, почему не состоится концерт.

Дима Билан выступил на концерте ко Дню России