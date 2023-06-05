Группа "Три дня дождя" объявила о приостановке деятельности после концерта в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал IZBA

Группа "Три дня дождя" приостановит свою деятельность на неопределенный срок после концерта в Екатеринбурге, когда солист Глеб Викторов вышел на сцену пьяным. Об этом сообщил продюсер лейбла IZBA в своем официальном телеграм-канале.

"Проект закрыт на неопределенный срок, все концерты отменяем. Сегодня утром организм отказывался работать нормально, были страшнейшие панички, психика просто лопнула. Мы просим прощения у аудитории. Легко кидать тряпки, но это человек, он болен, и пора уже взяться за здоровье", – указано в сообщении.

Отмечается, что 4 июня в Екатеринбурге состоялся концерт группы "Три дня дождя", на нем Викторов вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения, лег на пол и не смог дальше выступать.

По словам продюсера, у Викторова наблюдались панические атаки, он говорил и писал до выступления странные вещи, в связи с чем продюсер принял решение ехать на гастроли вместе с группой. Он подчеркнул, что за 20 минут до начала концерта Викторов вел себя нормально.

В ближайшие недели музыкант будет проходить обследование, добавил представитель группы.

"Всем спасибо, кто с нами! Те, кто в нас тряпками кидает, все понимаю, вопросов нет", – резюмировал он в сообщении.

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