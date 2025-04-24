Певица Лорак: сила женщины в том, что она умеет собой заполнять пространство

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Сила женщины заключается в том, что она умеет заполнять собой пространство. Таким мнением певица Ани Лорак поделилась в беседе с Пятым каналом.

Исполнительница также подчеркнула, что женщины способны адаптироваться к любой ситуации в жизни.

"Сложно женщине, конечно, в нашем обществе сложно, но женщины настолько уникальны, умеют подстраиваться и пробиваться, несмотря ни на что. Я восхищаюсь женщинами", – отметила артистка.

Ранее телеведущая Тина Канделаки раскритиковала мужчин, которые живут с глупыми женщинами. Она заявила, что из-за этого разочаровалась во многих. По словам Канделаки, если мужчина уже женился на глупой женщине, то ее необходимо образовывать.