Певица Лорак: сила женщины в том, что она умеет собой заполнять пространство

24 апреля, 15:33Шоу-бизнес
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Сила женщины заключается в том, что она умеет заполнять собой пространство. Таким мнением певица Ани Лорак поделилась в беседе с Пятым каналом.
Исполнительница также подчеркнула, что женщины способны адаптироваться к любой ситуации в жизни.
"Сложно женщине, конечно, в нашем обществе сложно, но женщины настолько уникальны, умеют подстраиваться и пробиваться, несмотря ни на что. Я восхищаюсь женщинами", – отметила артистка.
Ранее телеведущая Тина Канделаки раскритиковала мужчин, которые живут с глупыми женщинами. Она заявила, что из-за этого разочаровалась во многих. По словам Канделаки, если мужчина уже женился на глупой женщине, то ее необходимо образовывать.