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24 апреля, 10:46

Шоу-бизнес

Лариса Долина раскритиковала вокальные данные Кристины Агилеры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народная артистка России Лариса Долина раскритиковала вокальные данные американской певицы Кристины Агилеры, пишет "Газета.ру".

Во время мастер-класса Долина заявила, что может слушать только одну песню Агилеры, вторую – уже не интересно, так как вся музыка исполнительницы однотипная. Она подчеркнула, что американская певица "очень громко поет", а также у нее "не очень хорошо" получается исполнять пиано.

Кроме того, народная артистка России предположила, что у создательницы хита What A Girl Wants нет музыкального продюсера. По ее мнению, такой человек мог бы дать поп-звезде правильные советы.

Ранее Долина подвергла критике блогершу Валю Карнавал на "Музыкалити" у Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Певицу возмутила одна из песен, которая прозвучала в шоу. Кроме того, негативно высказываясь о композиции, Долина подчеркнула, что Карнавал поет мимо нот.

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