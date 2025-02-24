Концерт певицы Шакиры в Колумбии отменен из-за угрозы безопасности

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/shakira

Выступление певицы Шакиры в колумбийском городе Медельин в рамках гастрольного тура Las Mujeres Ya No Lloran отменено. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию артистки в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница попросила прощения за отмену концерта. При этом она уточнила, что вины ее команды в этом решении нет.

"Мне очень больно, что я не могу выйти на сцену и спеть для вас тогда, когда мне хотелось", – подчеркнула Шакира.

Концертный директор артистки сообщил в беседе с изданием Billboard, что на площадке были выявлены неисправности, которые могли угрожать жизни певицы и зрителей. По его словам, крыша сцены была сильно повреждена.

"Организатор и наша команда работают вместе, и мы надеемся перенести выступление", – заключил он, добавив, что безопасность для певицы находится в приоритете.

Ранее концерт Лолиты был отменен в Томске. Как рассказала российская певица, это произошло по желанию директора площадки, который не захотел ее видеть.

