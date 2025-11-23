Форма поиска по сайту

23 ноября, 15:53

Шоу-бизнес
Mash: экс-ведущему "Модного приговора" Васильеву грозит заочный арест

Фото: телеграм-канал "Александр Васильев | Официальный канал"

Экс-ведущему "Модного приговора" Александру Васильеву грозит заочный арест из-за налоговых долгов его компании, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным журналистов, его фирма ООО "ЛАВ" перестала платить по счетам с мая 2022 года. Федеральная налоговая служба (ФНС) подала на компанию иск на 95 тысяч рублей, в результате чего ее счета в двух банках были заблокированы и арестованы.

При этом выяснилось, что юридический адрес организации оказался недостоверным, а выручка в 2024 году упала до нуля.

Компания ООО "ЛАВ" сотрудничала с различными производствами, включая фарфоровые, текстильные и хрустальные фабрики.

Васильев покинул Россию в 2022 году после начала спецоперации. Историк моды осудил СВО и заявил, что не собирается возвращаться в РФ. Сейчас он проживает во Франции и зарабатывает на жизнь лекциями о моде.

Ранее операции по счетам лидера музыкальной группы Little Big Ильи Прусикина (признан в РФ иноагентом) были приостановлены в связи с решением налогового органа о взыскании задолженности. Блокировка произошла 9 июня, на тот момент отрицательное сальдо на них составляло 51 859 рублей.

Причем операции по счетам исполнителя уже подпадали под блокировку в августе прошлого года. Тогда причиной стала задержка подачи налоговой декларации на 20 дней после установленного срока.

