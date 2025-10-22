Экс-ведущий "Модного приговора" Васильев задержан на границе США

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Экс-ведущий телепередачи "Модный приговор" Александр Васильев задержан на границе США. Об этом историк моды сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

Васильев рассказал, что в аэропорту у него взяли отпечатки пальцев, а после спросили, зачем он приехал в США. Кроме того, пограничник интересовался, почему в Сети размещено большое количество рекламы с выступлений историка моды.

Однако ответы экс-ведущего "Модного приговора" не удовлетворили сотрудников воздушной гавани. В частности, пограничника смутила удаленность городов, где будет выступать Васильев. После этого историка моды отправили в комнату, где находились и другие задержанные лица.

Спустя время таможенники досмотрели багаж Васильева, а после отпустили его. Историк моды назвал все случившееся невероятным событием.

"Вот такие бодрящие душу эмоции", – отметил экс-ведущий "Модного приговора".

Ранее в Турции в рамках антинаркотической операции были задержаны несколько представителей шоу-бизнеса страны. По данным СМИ, среди них оказались певицы Хадисе и Симге Сагын, актеры Демет Эвгар, Кубилай Ака, а также блогер Дилан Полат и ее муж Энгин Полат.

Следователи планировали допросить задержанных, а после отправить их на анализ крови. Операция проводилась под контролем следственного управления по делам о контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях Генпрокуратуры Стамбула.

