Певица Земфира может выступить для россиян за границей – СМИ

Фото: Москва 24 (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом)

Певица Земфира (признана иноагентом в России) не планирует выступать в России, однако не против дать концерт для россиян за границей. Об этом сообщает RT.

Так, по информации издания, в конце декабря у исполнительницы есть свободные даты для частного концерта. За час выступления на новогоднем мероприятии певица потребовала около 500 тысяч евро (более 48 миллионов рублей), а с заказчика – 100 тысяч евро (более 9,6 миллиона рублей) предоплаты. Задаток представители Земфиры могут получить в Москве.

Как утверждает источник из окружения певицы, ее представители предлагают организацию выступления под ключ. Для этого у исполнительницы есть агентство и люди, которые смогут подобрать площадку, ведущего и подготовить банкет. Например, корпоратив на 60–70 человек будет стоить еще не менее 100 тысяч евро (но стоимость может быть и больше).

Ранее Земфира отменила концерт в столице Узбекистана, так как ей не удалось достичь договоренности с организаторами. Все средства, уплаченные за билеты, она пообещала вернуть.

До этого певица опровергла сообщения о получении ей французского гражданства. Она также потребовала Минюст РФ доказать в суде факт иностранного финансирования, заявив, что никогда не получала денег из-за рубежа.

Земфиру включили в реестр иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте заявили, что поводом для этого стали открытые выступления певицы в поддержку Украины, призывы против спецоперации и финансирование зарубежными источниками.



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