Самарский бар прокомментировал дебош с лидером "Зверей"

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Самарский бар 8bit прокомментировал инцидент с лидером группы "Звери" Романом Билыком цитатой из песни коллектива. Сообщение появилось на странице заведения в социальной сети "ВКонтакте".

"Эх, и ночка жаркая выдалась у нас. Как говорится, напитки покрепче – слова покороче... А наша любовь к мексиканской кухне – навечно... До скорой встречи", – сказано в сообщении.

23 мая в СМИ распространилась информация, что Билык утроил драку в одном из самарских баров. По данным прессы, он кидался семечками в гостя заведения, а зачем начал с ним спорить и вступил в конфликт.

Очевидцы рассказали, что Билык пришел в заведение в пьяном состоянии, начал вести себя агрессивно по отношению к остальным гостям. Отмечалось, что драку между мужчинами якобы удалось предотвратить приехавшим сотрудникам полиции.

PR-менеджер коллектива Максим Гну напротив заявил, что потасовка произошла после неуважительного отношения компании посетителей, которые требовали внимания артиста.

Вместе с этим Гну добавил, что концерт группы "Звери" в Самаре пройдет, как и планировалась. Однако на мероприятии ждут всех, кроме "невоспитанных оппонентов из бара".