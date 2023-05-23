PR-менеджер "Зверей" прокомментировал потасовку в баре с участием фронтмена группы

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Потасовка с участием фронтмена группы "Звери" Романа Билыка в баре Самары произошла после неуважительного отношения компании посетителей, которые требовали внимания артиста. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на PR-менеджера коллектива Максима Гну.

Он рассказал, что гости бара неуважительно обращалась к Билыку, чем и вызвали бурную реакцию певца. В заведении артист отдыхал после заплыва на лодках по Волге. К певцу и его компании подошли люди, которые стали требовать совместную фотографию, поделился Гну.

По его словам, им вежливо отказали, однако посетители настойчиво продолжали просить и неуважительно разговаривать с фронтменом группы. Это и стало причиной бурной реакции Билыка, заявил менеджер.

"Через некоторое время после событий на видео ребята из нашей команды уже сели в такси и покинули заведение, чтобы максимально избежать продолжения конфликта в любой форме. И хотим напомнить, что у любого артиста есть частная жизнь и моменты, когда он не готов фотографироваться, а хочет провести время со своими друзьями", – резюмировал Гну.

Вместе с этим он добавил, что концерт группы "Звери" в Самаре пройдет, как и планировалась. Однако на мероприятии ждут всех, кроме "невоспитанных оппонентов из бара".

23 мая в СМИ распространилась информация, что Билык утроил драку в одном из самарских баров. По данным прессы, он кидался семечками в гостя заведения, а зачем начал с ним спорить и вступил в конфликт.

Очевидцы рассказали, что Билык пришел в бар под названием 8bit в пьяном состоянии, начал вести себя агрессивно по отношению к остальным гостям. Отмечалось, что драку между мужчинами якобы удалось предотвратить приехавшим сотрудникам полиции.