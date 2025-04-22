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22 апреля, 12:03

Шоу-бизнес

Тина Канделаки проговорилась о появлении в семье третьего ребенка

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Грузинская и российская телеведущая, продюсер Тина Канделаки случайно рассказала о том, что в ее семье появился третий ребенок. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на соцсети журналистки.

"Мать троих детей при желании может не делать липосакцию", – написала Канделаки под публикацией, где была размещена ее фотография из тренажерного зала.

У телеведущей уже есть двое детей – дочь Мелания и сын Леонтий. Еще один ребенок, по предварительным данным, родился от суррогатной матери два года назад. Детей Канделаки воспитывает вместе с супругом Василием Бровко.

Ранее телеведущая раскритиковала мужчин, которые живут с глупыми женщинами. Канделаки пояснила, что из-за этого они сами начинают глупеть. Журналистка назвала это катастрофой. По ее словам, если мужчина уже женился на глупой женщине, то ее необходимо образовывать.

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