22 апреля, 12:03Шоу-бизнес
Тина Канделаки проговорилась о появлении в семье третьего ребенка
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Грузинская и российская телеведущая, продюсер Тина Канделаки случайно рассказала о том, что в ее семье появился третий ребенок. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на соцсети журналистки.
"Мать троих детей при желании может не делать липосакцию", – написала Канделаки под публикацией, где была размещена ее фотография из тренажерного зала.
У телеведущей уже есть двое детей – дочь Мелания и сын Леонтий. Еще один ребенок, по предварительным данным, родился от суррогатной матери два года назад. Детей Канделаки воспитывает вместе с супругом Василием Бровко.
Ранее телеведущая раскритиковала мужчин, которые живут с глупыми женщинами. Канделаки пояснила, что из-за этого они сами начинают глупеть. Журналистка назвала это катастрофой. По ее словам, если мужчина уже женился на глупой женщине, то ее необходимо образовывать.