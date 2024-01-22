СК потребовал перевести Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Следствие потребовало отправить блогера Елену Блиновскую в СИЗО из-за неоднократного нарушения меры пресечения. В настоящее время она находится под домашним арестом.

"В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения следователь ГСУ СК России по Москве ходатайствует перед судом об избрании Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Блиновская была задержана в апреле на границе с Белоруссией. В тот момент она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

В результате Блиновскую обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Она признала свою вину и раскаялась.

В свою очередь, адвокат блогера Наталия Сальникова назвала ложными сообщения о выплате Блиновской всего долга в размере 1,4 миллиарда рублей. Правозащитница подчеркнула, что блогер погасила задолженность на сумму 50–55 миллионов рублей, а на остальное у нее нет средств.

Блиновской продлили домашний арест еще три месяца