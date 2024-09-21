Sun: Дэвид Боуи может вернуться на сцену в виде голограммы

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Британский рок-музыкант и автор песен Дэвид Боуи, скончавшийся в 2016 году, может вернуться на сцену как голограмма. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Sun.

В материале сообщается, что имя певца было официально зарегистрировано в качестве торговой марки в соответствии с классификацией, позволяющей создавать виртуальные аватары артистов.

"Торговая марка... означает, что команда может строить планы по созданию голограммы артиста", – указано в сообщении.

Источник издания отметил, что шоу с применением виртуальных аватаров – большой бизнес, и подобный концерт, проведенный с применением голограмм участников шведской группы ABBA два года назад в Лондоне, доказал, что на это есть огромный спрос.

Ранее сообщалось, что рок-группа Linkin Park выпустила новую песню Lost, которая должна была выйти в альбоме Meteorа в 2003 году. Участники коллектива поделились с поклонниками небольшим отрывком трека, на котором звучит голос покойного вокалиста Честера Беннингтона, скончавшегося в 2017 году.