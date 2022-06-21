Семенович рассказала, как ей пришлось подраться с незнакомкой

16:01
Фото: Москва 24/Роман Васильев
Российская актриса, эстрадная певица Анна Семенович рассказала, что ей приходилось пускать в ход кулаки. Она уточнила, что все произошло после того, как незнакомка толкнула ее, а потом наступила на ногу.
"Я ей сделала замечание, а она начала бычить. Дрались недолго, в основном выдирали друг другу волосы", – приводит радиостанция "Комсомольская правда" ее слова.
Ранее актер Том Хэнкс поставил на место разгоряченного поклонника. Парень не совладал с эмоциями и налетел на супругу Хэнкса.
Инцидент произошел возле ресторана в Мидтауне, когда актер с женой Ритой направлялся к машине. Фанат случайно толкнул женщину, от неожиданности та вскрикнула. Хэнкс развернулся в сторону обидчика и в грубой форме попросил его удалиться. В окружении актера говорят, что обычно тот спокоен. Видимо, не в том случае, когда дело касается его близких.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: