Семенович рассказала, как ей пришлось подраться с незнакомкой

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Российская актриса, эстрадная певица Анна Семенович рассказала, что ей приходилось пускать в ход кулаки. Она уточнила, что все произошло после того, как незнакомка толкнула ее, а потом наступила на ногу.

"Я ей сделала замечание, а она начала бычить. Дрались недолго, в основном выдирали друг другу волосы", – приводит радиостанция "Комсомольская правда" ее слова.

Ранее актер Том Хэнкс поставил на место разгоряченного поклонника. Парень не совладал с эмоциями и налетел на супругу Хэнкса.

Инцидент произошел возле ресторана в Мидтауне, когда актер с женой Ритой направлялся к машине. Фанат случайно толкнул женщину, от неожиданности та вскрикнула. Хэнкс развернулся в сторону обидчика и в грубой форме попросил его удалиться. В окружении актера говорят, что обычно тот спокоен. Видимо, не в том случае, когда дело касается его близких.