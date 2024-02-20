У актера Василия Прокопьева нашли пакет с наркотиками

Фото: кадр из фильма "У каждого своя война"; режиссер – Зиновий Ройзман; производство – Элегия

Полицейские обнаружили пакет с наркотиками у актера Василия Прокопьева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что Прокопьев находился в состоянии опьянения на станции Москва–Белорусская, во время личного досмотра у него нашли полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом массой 0,11 грамма. Он добавил, что в ходе экспертизы вещество было установлено.

Прокопьев известен зрителю по ролям в сериалах "Сын отца народов", "Громовы", фильмах "Кружовник", "Отец" и других.

Ранее сотрудники столичной Госавтоинспекции обнаружили наркотики у актера Анатолия Руденко. Инцидент, по информации СМИ, произошел в ночь на 18 января на улице Антонова-Овсеенко.

Позднее в отношении Руденко завели уголовное дело о незаконном сбыте запрещенных препаратов. По части 1 статьи 228 УК РФ ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет.