Поэтесса Рубальская опровергла информацию о своей госпитализации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Советская и российская поэтесса Лариса Рубальская опровергла информацию о своей госпитализации. Об этом пишет РИА Новости.

До этого Рубальская выложила в соцсетях видео из больницы, чем очень напугала фанатов. На кадрах видны ее руки, перевязанные бинтами. Поэтесса не объяснила причину своего пребывания в медучреждении.

В комментариях пользователи стали желать ей скорейшего выздоровления и с тревогой интересоваться, что же произошло. Некоторые даже упрекнули Рубальскую в том, что она намеренно не отвечает.

"Зачем показывать видео, если не отвечаете на вопросы?", – написал один из пользователей.

Позднее поэтесса заявила о том, что она здорова и находится дома.

"Я ни в какой не больнице, это ложная информация. Я была один день, сдавала кровь. Я дома все время, даже не лежала там. Просто я сфотографировала в палате перевязанную руку, и все раздувают. Я здорова, все у меня нормально", – сообщила она.

Ранее продюсер певицы Валерии Иосиф Пригожин опроверг информацию о болезни своей супруги и отмене ее концертов. Он добавил, что Валерия здорова и активно занимается творчеством.

По словам Пригожина, Валерия и ее сын Артемий сейчас работают над созданием нового музыкального клипа.

