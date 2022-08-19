Поэтесса Рубальская опровергла информацию о своей госпитализации

15:58
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Советская и российская поэтесса Лариса Рубальская опровергла информацию о своей госпитализации. Об этом пишет РИА Новости.
До этого Рубальская выложила в соцсетях видео из больницы, чем очень напугала фанатов. На кадрах видны ее руки, перевязанные бинтами. Поэтесса не объяснила причину своего пребывания в медучреждении.
В комментариях пользователи стали желать ей скорейшего выздоровления и с тревогой интересоваться, что же произошло. Некоторые даже упрекнули Рубальскую в том, что она намеренно не отвечает.
"Зачем показывать видео, если не отвечаете на вопросы?", – написал один из пользователей.
Позднее поэтесса заявила о том, что она здорова и находится дома.
"Я ни в какой не больнице, это ложная информация. Я была один день, сдавала кровь. Я дома все время, даже не лежала там. Просто я сфотографировала в палате перевязанную руку, и все раздувают. Я здорова, все у меня нормально", – сообщила она.
Ранее продюсер певицы Валерии Иосиф Пригожин опроверг информацию о болезни своей супруги и отмене ее концертов. Он добавил, что Валерия здорова и активно занимается творчеством.
По словам Пригожина, Валерия и ее сын Артемий сейчас работают над созданием нового музыкального клипа.
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