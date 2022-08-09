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Москва 24

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Шоу-бизнес

13:35

Пригожин опроверг информацию об отмене концертов из-за болезни певицы Валерии

шоу-бизнес

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Продюсер певицы Валерии Иосиф Пригожин опроверг информацию о болезни своей супруги и отмене ее концертов. Об этом сообщает РИА Новости.

Пригожин добавил, что Валерия здорова и активно занимается творчеством.

"Это было давно, почему это сейчас продолжается, непонятно. Это было в июне, она переболела ковидом, не могла давать концерты, у нее был "Омикрон". А сейчас нормально, уже выздоровела", – сказал продюсер.

По словам Пригожина, Валерия и ее сын Артемий сейчас работают над созданием нового музыкального клипа.

Ранее в ряде СМИ появилась информация об отмене концертов на юге России из-за проблем со здоровьем у Валерии.

Ранее стало известно, что власти Эстонии запретили российской музыкальной группе "Руки вверх!" выступления на территории страны. Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу подчеркнул недопустимость на фоне ситуации на Украине туристических и развлекательных путешествий граждан РФ в Эстонию.

В свою очередь, участник группы "Руки вверх!" Сергей Жуков выразил сожаление в связи с данным решением.

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