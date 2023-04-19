Стендап-выступление Стаса Старовойтова отменили на Бали

Фото: телеграм-канал Mash

Выступление комика Стаса Старовойтова на Бали было отменено. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Большой Standup концерт" должен был состояться 19 апреля. Однако мероприятие официально "отложили". По словам источника, причиной стало отсутствие у Старовойтова разрешения на работу.

Поклонники, купившие билет на выступление, рассказали, что им даже не пришло уведомление об отмене концерта, а в номере контактного лица, указанного на афише, не хватает одной цифры.

Ранее появилась информация о том, что туристов из России начали предупреждать о запрете на работу на Бали. На острове заметили билборды с надписями на русском языке, предупреждающие приезжих об угрозе депортации в случае выявления факта работы по туристической визе.

Впоследствии таким туристам запретят въезд на остров. Аналогичный текст появился и на английском языке.