16:34Шоу-бизнес
Стендап-выступление Стаса Старовойтова отменили на Бали
Фото: телеграм-канал Mash
Выступление комика Стаса Старовойтова на Бали было отменено. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
"Большой Standup концерт" должен был состояться 19 апреля. Однако мероприятие официально "отложили". По словам источника, причиной стало отсутствие у Старовойтова разрешения на работу.
Поклонники, купившие билет на выступление, рассказали, что им даже не пришло уведомление об отмене концерта, а в номере контактного лица, указанного на афише, не хватает одной цифры.
Ранее появилась информация о том, что туристов из России начали предупреждать о запрете на работу на Бали. На острове заметили билборды с надписями на русском языке, предупреждающие приезжих об угрозе депортации в случае выявления факта работы по туристической визе.
Впоследствии таким туристам запретят въезд на остров. Аналогичный текст появился и на английском языке.
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