Блогер Юлия Вавилова отказалась говорить об отношениях с Павлом Дуровым

Фото: телеграм-канал julivavilovaa

Стример и блогер Юлия Вавилова, которую считают девушкой основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, отказалась что-либо рассказывать об их отношениях. Стример Бустер (настоящее имя – Вячеслав Леонтьев. – Прим.ред.) провел с ней трансляцию, во время которой они играли в видеоигру Counter-Strike и разговаривали, сообщает телеканал "360".

Бустер спросил у Вавиловой, есть ли у нее парень, на что девушка попросила не задавать ей такие вопросы. После этого стример пояснил, что ему пишут о том, что она является возлюбленной Дурова.

"Если такие шутки продолжатся, то я просто офнусь из Discord", – сказала Вавилова.

На вопрос о том, остались ли они друзьями, блогер ответила: "Дружбу надо заслужить".

В октябре 2024 года Вавилова потеряла ребенка на 10-й неделе беременности. По словам Дурова, он узнал об этом, когда находился под арестом во Франции. Причиной случившегося он назвал стресс из-за сильного давления со стороны СМИ и соцсетей, которые распространяли о девушке многочисленные слухи.