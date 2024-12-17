Павел Прилучный признался, что мечтает летать над московскими заторами

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Актер Павел Прилучный признался, что мечтает летать по Москве над заторами, сообщает Pravda.Ru.

Актер посетил премьеру второго сезона сериала "13 клиническая", где рассказал, какой суперспособностью хотел бы обладать.

"Летать хочу. Чтобы взлетел – долетел", – пояснил Прилучный.

Ранее российский актер Юра Борисов, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Анора", рассказал, что ему понравилось, как напарница по съемкам Майки Мэдисон ударила его в одной из сцен.

На съемочной площадке Борисов попросил Мэдисон бить его в кадре по-настоящему. Как отметил артист, сцена придала реальности фильму и зрители почувствовали этот момент.