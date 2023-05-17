Высоцкая отказалась комментировать свои кулинарные способности

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Телеведущая Юлия Высоцкая оставила без комментариев сообщения о травле из-за старой кулинарной программы "Едим дома", сообщает "Вечерняя Москва".

"Мы не комментируем ситуацию", – заявила пиар-менеджер Высоцкой.

В Сети набрали популярность видеоролики кулинарной программы с Высоцкой "Едим дома", которая выходила с 2003 по 2019 год. В комментариях интернет-пользователи отмечают, что кулинарные способности ведущей далеки от идеала.

Например, в одной из программ ведущая делилась рецептом пышных мини-сырников. Как указала Высоцкая, чтобы сырники получились нежными, они должны быть жидкими внутри и иметь золотистую корочку снаружи. В итоге качество блюда оказалось невысоким.

Ранее в СМИ сообщалось, что Высоцкая не выдержала травли из-за кулинарной программы и уехала из России.

До этого уехавшая из России певица Алла Пугачева назвала своих критиков "продажными тварями". При этом исполнительница заявила, что не держит на них зла и молится за их прощение. По ее мнению, травля ее семьи является заказной.