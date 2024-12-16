Умерла актриса сериала "Звездный путь" Джилл Джейкобсон

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Американская актриса из сериала "Звездный путь: Следующее поколение" Джилл Джейкобсон умерла на 71-м году жизни в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Variety со ссылкой на публициста и друга артистки Дэниела Харари.

Она скончалась 8 декабря из-за продолжительной болезни.

Впервые зрители увидели Джейкобсон на экранах в главной роли в фильме "Кровавая няня" в 1978 году. После этого она снялась в таких проектах, как "Звездный путь: Дальний космос 9", "Касл", "Квантовый скачок" и в сериале "Фэлкон Крест", который транслировался на телеканале CBS.