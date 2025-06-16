Сына певицы Шер спасли после передозировки наркотиками

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Врачи спасли сына певицы Шер и продюсер Грегга Оллмана Элайджу Блю Оллмана после передозировки наркотиков, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на TMZ.

48-летнего Элайджу доставили в больницу 14 июня. Какие наркотики употребил мужчина, неизвестно. Уточняется, что Шер делает все возможное, чтобы помочь сыну.

Элайджа Блю Оллман уже длительное время борется с наркозависимостью. В 2014 году он признавался, что начал употреблять наркотики, когда ему было 11 лет.

"Я всегда держал это в тайне, но вечно это делать не выйдет", – рассказывал сын Шер о случаях, когда он был близок к передозировке.

В апреле на берегу реки в штате Вермонт было найдено тело актрисы Софи Найванд. Как признавалась мать погибшей, девушка употребляла наркотики и семья неоднократно помещала ее в реабилитационные центры. Версию с передозировкой также рассматривает следствие.