Лариса Гузеева подала заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российская телеведущая Лариса Гузеева подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков своего имени, а также бренда под названием Larisa Guzeeva. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на документы.

Из заявок следует, что товарные знаки регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3, 25, 35, 36, 41, 43 и 44. Это позволяет производить и продавать косметику, кремы и масла, лаки, пятновыводители и химические бытовые средства, женские бюстгальтеры, боди и другое нижнее белье, а также одежду из латекса.

Вместе с этим у бренда появится возможность осуществлять оказание услуг в сфере гостиничного бизнеса, страхования и недвижимости, а также услуг в области дизайна, акушерства, пластической хирургии и психологии. В Роспатенте уточнили, что все заявки были поданы непосредственно самой Гузеевой.

16 января в СМИ писали, что телеведущий Дмитрий Нагиев также подал заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда. В случае одобрения он сможет выпускать парфюмерию и косметику, одежду и обувь, ювелирные украшения, а также часы под собственным брендом.

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