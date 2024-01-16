Нагиев подал заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев подал заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на базу данных Роспатента.

По информации СМИ, в случае одобрения Нагиев получит возможность выпускать парфюмерию и косметику, одежду и обувь, ювелирные украшения, а также часы под собственным брендом. Кроме того, телеведущий сможет оказывать рекламные и образовательные услуги.

В 2023 году Нагиев выпустил коллекцию сумок и солнцезащитных очков в коллаборации с брендом кожаных изделий.

В октябре прошлого года стало известно, что композитор и народный артист России Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь". По данным Роспатента, товарный знак числится по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43.

"Актуальный репортаж": певец Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь"