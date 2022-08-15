Дочь актрисы Заворотнюк прокомментировала состояние здоровья матери

17:53
Фото: ТАСС/Вова Жабриков
Российская актриса Анастасия Заворотнюк более трех лет борется с раком мозга. Ее дочь – Анна Заворотнюк – сообщила, что болезнь актрисы – боль для всей семьи, передает сайт "Комсомольской правды".
По словам дочери Заворотнюк, семья артистки продолжает верить в лучшее.
"Мама самая сильная. Желаю всем, чтобы их родители никогда не болели, это страшно и невероятно больно. Но я стараюсь жить дальше и более-менее научиться справляться со своей дырой в сердце", – сказала Анна Заворотнюк.
Известно, что третий муж актрисы – Петр Чернышев – отказался от гастролей. Сообщается, что он продолжает ухаживать за тяжелобольной женой.
Ранее дочь Заворотнюк опровергла слухи об ухудшении состояния артистки. Слухи журналистов она прокомментировала как "очередной бред".
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы в октябре 2019 года. Отмечалось, что родные актрисы не хотели выносить на всеобщее обозрение детали болезни. Тогда подчеркивалось намерение близких опровергать все "сенсационные заявления и инсайдерскую информацию от нечистоплотных СМИ".
Позже директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил, что Заворотнюк борется с глиобластомой.
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