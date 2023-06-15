Шоу "Давай поженимся" вернется в эфир Первого канала

Фото: 1tv.ru

Программа "Давай поженимся" вернется в эфир Первого канала в конце июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора телеканала Константина Эрнста.

По словам Эрнста, съемки новых эпизодов начнутся 19 июня. Передача вернется по многочисленным просьбам телезрителей.

Ведущая программы Лариса Гузеева отказалась комментировать ситуацию.

"Звоните на канал", – ответила она.

Ранее Гузеева не подтвердила слухи об увольнении с телевидения. Опровержение она написала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

В марте прошлого года Первый канал решил изменить сетку вещания с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. Тогда на канале не выходили развлекательные программы. В сентябре Эрнст объявил, что развлекательный контент вновь появится в сетке вещания.