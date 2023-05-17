18:47Шоу-бизнес
Лариса Гузеева прокомментировала слухи об увольнении с ТВ на фоне отъезда из РФ
Фото: телеграм-канал "Лариса Гузеева"
Российская актриса и ведущая Лариса Гузеева не подтвердила слухи об увольнении с телевидения. Опровержение она написала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
"Прочитала про себя тут такую сплетню, что меня выгнали с телевидения и теперь я путешествую. Ну, меня, конечно, никто не выгонял. Я по-прежнему работаю, но путешествовать в кайф", – написала Гузеева.
Телеведущая также представила ролик с пейзажами и архитектурой Тбилиси.
Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева покинула Москву. Столицу артистка посетила, чтобы проститься с умершим модельером Валентином Юдашкиным. Об этом рассказала ее помощница Елена Чупракова.
Отъезд Пугачевой из РФ с семьей произошел осенью 2022 года, они переехали в Израиль. Отмечалось, что артистка продала шоумену Стасу Барецкому свой замок в подмосковной деревне Грязь.
Читайте также