Лариса Гузеева прокомментировала слухи об увольнении с ТВ на фоне отъезда из РФ

Фото: телеграм-канал "Лариса Гузеева"

Российская актриса и ведущая Лариса Гузеева не подтвердила слухи об увольнении с телевидения. Опровержение она написала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

"Прочитала про себя тут такую сплетню, что меня выгнали с телевидения и теперь я путешествую. Ну, меня, конечно, никто не выгонял. Я по-прежнему работаю, но путешествовать в кайф", – написала Гузеева.

Телеведущая также представила ролик с пейзажами и архитектурой Тбилиси.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева покинула Москву. Столицу артистка посетила, чтобы проститься с умершим модельером Валентином Юдашкиным. Об этом рассказала ее помощница Елена Чупракова.

Отъезд Пугачевой из РФ с семьей произошел осенью 2022 года, они переехали в Израиль. Отмечалось, что артистка продала шоумену Стасу Барецкому свой замок в подмосковной деревне Грязь.