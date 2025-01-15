Представитель Брэда Питта назвал ужасным инцидент с обманутой француженкой

Фото: Invision/AP/Jordan Strauss

Представитель американского актера и кинопродюсера Брэда Питта назвал ужасным инцидент с 53-летней француженкой, которая потеряла 850 тысяч долларов (почти 88 миллионов рублей) из-за мошенника, выдававшего себя за звезду Голливуда. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По словам представителя актера, ситуация – важное напоминание о том, что не стоит отвечать на обращения в интернете, особенно от актеров, не пользующихся соцсетями.

Как пишет СМИ, французский дизайнер по имени Энн подверглась травле в Сети вскоре после того, как ее история стала публичной. Телеканал TF1 также убрал из эфира эпизод, в котором Энн впервые рассказала о произошедшем. По информации этого же телеканала, из-за буллинга у француженки начались проблемы с психическим здоровьем.

Женщина стала жертвой обмана злоумышленника, который представился Брэдом Питтом. Сначала с ней связалась якобы мать актера и сказала, что ищет ему жену. Позже ей позвонил мошенник, представившийся Питтом, завоевал ее доверие и попросил деньги на якобы лечение рака легких. Из-за произошедшего, уточнила Энн, она также рассталась с мужем.

