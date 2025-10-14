Алла Пугачева почтила память Валентина Юдашкина в день его рождения

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Анна Салынская

Певица Алла Пугачева напомнила в соцсети, что 14 октября – день рождения дизайнера Валентина Юдашкина.

Пугачева и Юдашкин долгие годы работали вместе и дружили, пока тяжелая болезнь не унесла жизнь модельера.

"Ты навсегда в моем сердце", – написала Примадонна в соцсети, сопроводив текст красным сердечком и фотографией российского кутюрье.

В комментариях свою солидарность с певицей выразил композитор и продюсер Игорь Крутой. Он отреагировал на пост с помощью эмоджи, передает "Радио 1".

Юдашкин скончался 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет. До кончины он рассказывал о борьбе с онкологическим заболеванием. В последние месяцы проходил лечение в столичном онкологическом центре имени Блохина и принимал противоопухолевые препараты.

