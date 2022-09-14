Деми Ловато намекнула на завершение музыкальной карьеры

10:21
Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Певица Деми Ловато сделала неоднозначное заявление по поводу своей творческой карьеры, намекнув на ее возможное завершение, сообщает "Газета.ру".
Она заявила, что нынешний тур в поддержку ее восьмого студийного альбома станет последним.
"Я так чертовски больна, что не могу встать с постели. Я больше так не могу. Этот следующий тур будет моим последним. Я люблю и благодарю вас, ребята", – сказала певица.
Она попросила поклонников о поддержке и рассказала, что у нее практически пропал голос. Исполнительнице предстоит провести свыше 20 концертов, преимущественно в США.
В мае 2021 года Деми Ловато призналась, что является небинарной персоной. Она подчеркнула, что никогда не чувствовала себя комфортно в образе сексуальной женственной певицы и была вынуждена постоянно бороться с внешним давлением.
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