Деми Ловато намекнула на завершение музыкальной карьеры

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Певица Деми Ловато сделала неоднозначное заявление по поводу своей творческой карьеры, намекнув на ее возможное завершение, сообщает "Газета.ру".

Она заявила, что нынешний тур в поддержку ее восьмого студийного альбома станет последним.

"Я так чертовски больна, что не могу встать с постели. Я больше так не могу. Этот следующий тур будет моим последним. Я люблю и благодарю вас, ребята", – сказала певица.

Она попросила поклонников о поддержке и рассказала, что у нее практически пропал голос. Исполнительнице предстоит провести свыше 20 концертов, преимущественно в США.

В мае 2021 года Деми Ловато призналась, что является небинарной персоной. Она подчеркнула, что никогда не чувствовала себя комфортно в образе сексуальной женственной певицы и была вынуждена постоянно бороться с внешним давлением.