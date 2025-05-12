12 мая, 17:40Шоу-бизнес
Певец Анатолий Цой рассказал о пожаре в своем подмосковном доме
Фото: телеграм-канал TSOY_official
Дом певца Анатолия Цоя загорелся в Подмосковье. Об этом артист сообщил в своем телеграм-канале.
"В таких ситуациях главное – вовремя вызвать МЧС", – написал он.
На нескольких видео, опубликованных Цоем, видно, что огонь повредил интерьер предбанника дома. При этом снаружи здание выглядит целым.
Ранее во время природного пожара в американском Лос-Анджелесе сгорел дом лидера группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко. Постройка находилась в поселке Биг-Рок.
Музыкальный исполнитель приобрел здание стоимостью 2,8 миллиона долларов 7 лет назад. Дом представлял собой одноэтажный коттедж площадью 204 квадратных метра, уточняли СМИ.