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12 мая, 17:40

Шоу-бизнес

Певец Анатолий Цой рассказал о пожаре в своем подмосковном доме

Фото: телеграм-канал TSOY_official

Дом певца Анатолия Цоя загорелся в Подмосковье. Об этом артист сообщил в своем телеграм-канале.

"В таких ситуациях главное – вовремя вызвать МЧС", – написал он.

На нескольких видео, опубликованных Цоем, видно, что огонь повредил интерьер предбанника дома. При этом снаружи здание выглядит целым.

Ранее во время природного пожара в американском Лос-Анджелесе сгорел дом лидера группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко. Постройка находилась в поселке Биг-Рок.

Музыкальный исполнитель приобрел здание стоимостью 2,8 миллиона долларов 7 лет назад. Дом представлял собой одноэтажный коттедж площадью 204 квадратных метра, уточняли СМИ.

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