Представитель Буйнова опровергла ухудшение здоровья певца

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Представитель певца Александра Буйнова Елена Козырь опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья артиста, сообщает издание "Абзац".

В телеграм-канале Mash ранее появилась информация, что Буйнову установили новые ограничения из-за противоопухолевой терапии. В частности, ему якобы запретили находиться на солнце и пользоваться косметикой.

Как отметила представитель артиста, она впервые слышит об этом. По ее словам, у Буйнова был концерт для сотрудников органов МВД в их профессиональный праздник.

"Я не готова комментировать то, что пишет Mash. Видимо, не о чем писать, поэтому они пишут всякую ерунду", – сказала Козырь.

Ранее директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг новости о проблемах со здоровьем у артистки. По его словам, подобная информация появляется не впервые, однако у Хлебниковой проходят концерты каждую неделю. Прайс также призвал СМИ обращать внимание в первую очередь на творчество артистов.