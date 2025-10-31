Агент актера Андрея Свиридова опроверг слухи об ампутации ноги артиста

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена территории РФ)/sviridov_andrei

Информация об ампутации ноги российского актера Андрея Свиридова не соответствует действительности. Он работает и ведет обычный образ жизни, сообщил ТАСС агент артиста Макс Горский.

В СМИ распространялась информация о том, у Свиридова возникло серьезное осложнение на фоне тяжелой формы диабета, которое якобы создало угрозу ампутации стопы.

"У него, конечно, были проблемы со здоровьем где-то пять лет назад. Врачи тогда пытались диагностировать диабет и предупреждали, что есть риск потери стопы, но это было давно", – рассказал Горский.

Агент заверил, что сейчас у актера "все прекрасно".

Андрею Свиридову 50 лет. Известность он получил после роли телохранителя Гены в сериале "Универ". Помимо этого проекта, он известен зрителям по ролям в сериалах "СашаТаня" и "Кухня".

Ранее народный артист России Лев Лещенко опроверг слухи о проблемах со здоровьем. По данным, распространившимся в СМИ, певец якобы испытывал трудности со спиной и страдал от одышки, что вынуждало его петь под фонограмму и выступать сидя.

Лещенко подчеркнул, что он в порядке, и никогда не использует фонограмму на живых концертах, делая исключение только для телевизионных выступлений.