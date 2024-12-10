Актриса из "Универа" Халила Ибрагимова скончалась после резекции желудка

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Актриса из сериала "Универ" Халима Ибрагимова скончалась 7 декабря в возрасте 45 лет после резекции желудка, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Республики Узбекистан.

Ибрагимова скончалась из-за осложнений после операции. На хирургическое вмешательство она решилась после того, как врачи обнаружили у нее межпозвоночную грыжу. Для улучшения состояния ей требовалась операция по ее удалению или снижение веса.

В свою очередь, певица Юлдуз Усманова рассказала, что в результате операции рана у Ибрагимовой начала гноиться. Потребовалось повторное хирургическое вмешательство, в ходе которого врачи были вынуждены оставить незакрытым значительный участок из-за нехватки кожи. У актрисы началось воспаление, которое привело к проблемам с давлением и повышению уровня сахара в крови.

Ибрагимова родилась в Ташкенте 27 октября 1979 года. Она получила образование на драматическом факультете Ташкентского государственного художественного института.

Большую часть своей творческой жизни Халима посвятила работе в театре-студии под руководством Мирзабека Холмедова. Она также снималась в кино. Среди ее известных киноработ – роли в фильмах "Пленница кувшина", "Подкидыш" и "Опасный поворот". Министерство культуры отметило, что ее вклад в развитие кино и театра невозможно переоценить.