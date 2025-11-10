Валерия Гай Германика в 41 год стала бабушкой

Фото: телеграм-канал "Валерия Гайя Германика"

Режиссер Валерия Гай Германика стала бабушкой в 41 год. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на ее публикацию в социальных сетях.

Отмечается, что о своем новом статусе она рассказала сама, выложив фотографию с внучкой. Лицо ребенка на кадре закрыто, но, предположительно, девочке не более полугода.

Фото было сделано на празднике в загородном доме по случаю дня рождения сына Германики Августа, которому исполнилось 6 лет. Также там присутствовала старшая дочь режиссера 17-летняя Октавия с избранником, о котором ничего неизвестно.

Ранее стало известно, что Германика решила продать биографический фильм о бойце смешанного стиля (ММА) Александре Емельяненко на одном из сервисов объявлений. За картину она запросила 50 миллионов рублей. Фильм вышел в 2020 году.

