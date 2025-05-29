Диана Арбенина рассказала о хейтерах на фоне скандала с Валерией Гай Германикой

Рок-исполнительница Диана Арбенина получила престижную награду за свой кинодебют. Однако в благодарственной речи со сцены знаменитость назвала проект, в котором снялась, "недоразумением", а также неоднозначно отозвалась о работе с режиссером Валерией Гай Германикой. Какие претензии есть у двух знаменитостей друг к другу, расскажет Москва 24.

"Благодарна за это недоразумение"

Фото: legion-media.com/Zinovskaya Olga

26 мая рок-певица Диана Арбенина получила первую кинонаграду на премии Гильдии кастинг-директоров в номинации "Открытие года". Исполнительницу отметили за роль следователя Анны Клинских во втором сезоне сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие".

Поднявшись за статуэткой, Диана произнесла речь со сцены, но она не была типично благодарственной: певица раскритиковала методы работы режиссера и съемочный процесс, заявив, что за Гай Германику все делали "вторые режиссеры".





Диана Арбенина певица Я очень благодарна за это недоразумение Гай Германике, потому что она меня убеждала просто сняться. Я говорила: "Я не могу учить чужие тексты". А она: "Ты просто прочитай дальше, просто суть". Поэтому роли свои я не знала. <...> Я ни разу не видела на площадке режиссера, а режиссер не поправила меня ни разу.

Кроме того, Арбенина рассказала, что Гай Германика настаивала на откровенной сцене, но 50-летняя Диана отказалась обнажаться в кадре, даже при условии, что у нее будет дублер.

На следующий день Валерия отреагировала на выпад Дианы в своих соцсетях. Она назвала Арбенину "токсичной" и рассказала, что на съемках между ними возник конфликт, потому что певица отказывалась сниматься в некоторых сценах, которые Гай Германика считала важными.





Валерия Гай Германика режиссер Мои просьбы как режиссера переросли в требования, а Диана не хотела исполнять сцены, которые, по моему мнению, были нужны персонажу. Я в таких случаях выражаю недоумение: зачем вы пришли ко мне сниматься, если, очевидно, режиссер я, который получает новые идеи из космоса не по графику.

Она также добавила, что на площадке у нее все под контролем, "даже полет комара".

"Диана, я у вас прошу прощения за все, и не будьте, пожалуйста, сукой", – заключила Гай Германика.

"Я человек очень ранимый"

Вскоре Валерия написала еще один пост, где уточнила, что директор Дианы "решала многое и не давала" им говорить наедине. Кроме того, режиссер заявила, что речь Арбениной "тянет на оскорбление чести и достоинства".

При этом в комментариях многие поддержали Германику, а некоторые интернет-пользователи решили, что это и вовсе просто неудачная шутка со стороны Арбениной, и повода для ссоры нет.

Такое же мнение выразила концертный директор певицы Александра Рерих. Она заявила изданию Woman.ru, что никакого конфликта не было. Представительница Арбениной назвала слова певицы о режиссере на вручении премии "легким стебом".

"Раздуть конфликт из этого крайне тяжело. Никто никого не обижал, всем было весело. А если кто-то считает это конфликтом, то надо у него и спрашивать, почему и на что обиделись. Не вижу никаких причин говорить про оскорбление чести и достоинства", – заявила Рерих.

Представитель Арбениной добавила, что все разногласия между режиссером и певицей могли быть урегулированы по телефону напрямую.

Агент режиссера Кристина, напротив, заявила журналистам издания, что Гай Германика настроена решительно.

"Мы и сами не поняли, что произошло, потому что сделали много добра Диане. Валерия готовит иск", – рассказала представитель кинодеятеля.

Девушка добавила, что после инцидента на вручении премии Арбенина не пыталась связаться с Гай Германикой.

В подтверждение боевого настроя режиссер опубликовала в своих соцсетях короткое видео с выдержками выступления Дианы, где в конце Гай Германика хлопает в ладоши.

"Аплодирую себе, что не поддалась на провокации, а передала дело своим юристам. Одни болтают, другие делают", – подписала Валерия видео.

Рок-исполнительница пока воздерживается от комментариев по теме, но 28 мая рассказала порталу "Страсти" о своем отношении к хейтерам в соцсетях.





Диана Арбенина певица Я человек очень ранимый. С годами это только усиливается – буквально истончаюсь. Любая грубость или несправедливость могут выбить из колеи. Поэтому выбрала радикальный метод: вообще не читаю комментарии.

Исполнительница добавила, что пользуется соцсетями, только чтобы выкладывать посты, но от реакций старается себя ограждать. Тем не менее певица отметила, что ценит отклик от искренних поклонников.