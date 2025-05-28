Загитова – о примирении с Медведевой: спасибо, что сделала шаг навстречу

На прошлой неделе фигуристка Алина Загитова дала интервью своей давней конкурентке Евгении Медведевой. Девушки всегда отрицали, что между ними конфликт, но журналисты и поклонники замечали, что спортсменки избегают друг друга. Публичный разговор бывших соперниц вызвал бурную реакцию поклонников и знаменитостей. Подробности – в материале Москвы 24.

"Могли бы и сразу хорошо общаться"

Фото: youtube.com/Evgenia Medvedeva

27 мая фигуристка Алина Загитова подтвердила в своем телеграм-канале, что они с коллегой Евгенией Медведевой закрыли страницу семилетней негласной вражды и теперь двигаются дальше "с добротой в сердцах".





Алина Загитова фигуристка Я очень рада, что наше воссоединение прошло так тепло и с такой поддержкой. Читаю ваши комментарии и тепло на душе. Этот первый шаг был для меня непростым, но я понимаю, насколько он важен. Особую благодарность хочу выразить Жене Медведевой. Спасибо тебе за то, что сделала шаг навстречу!

О том, что давние конкурентки помирились, заговорили еще 22-го числа, когда вышел очередной выпуск интернет-шоу Медведевой. К удивлению многих, гостьей стала Загитова. Девушки обсудили вопросы похудения, пластические операции и даже личную жизнь. Спортсменки также анонсировали совместные проекты: Женя сыграет в рок-мюзикле Загитовой в конце июня, а Алина выступит на шоу Медведевой в сентябре.

К слову, фигуристки изначально ждали, что их коллаборация на фоне многолетней вражды вызовет шок у поклонников.

"Я думаю, точно будет разбор вот этого вот: "А она руку сюда положила, а она на нее так посмотрела", – заявила в интервью Медведевой Загитова.

Женя поддержала коллегу и призвала физиогномистов присылать разборы интервью в сообщения.



Фото: youtube.com/Evgenia Medvedeva

В свою очередь, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова искренне порадовалась за фигуристок.

"Это очень умное, хорошее и приятное человеческое решение. Думаю, все, как и лично я, рады за Загитову и Медведеву. Они же не враги, а конкурентки. Могли и сразу хорошо общаться", – сказала Тарасова журналистам.

На историческое примирение отреагировала и продюсер Яна Рудковская: в своих соцсетях она похвалила спортсменок, заявив, что они "выросли", а ей пришелся по душе их "не односторонний коллаб". При этом Яна добавила, что ей не хватило острых вопросов, но предположила, что многие темы были под запретом.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью порталу Vseprosport.ru выразил мнение, что такое громкое публичное примирение давних конкуренток продиктовано прежде всего коммерческим сотрудничеством.





Дмитрий Губерниев спортивный комментатор Если есть возможность устраивать совместные движухи, то все это идет на пользу. Поэтому очень хорошо, что так происходит. Девчонки – молодцы. Все это для того, чтобы спорт шел вперед. Сразу видно, что это коммерческая история, но это нормально, потому что миром правят деньги.

Семилетний конфликт

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Веленгурин Владимир

По данным СМИ, разлад между спортсменками случился в 2018 году. Тогда на Олимпиаде в Пхенчхане фавориткой считалась Медведева, однако "золото" в женском одиночном катании взяла все же Загитова, а Женя стала второй.

Драматизма ситуации добавляло то, что Медведева на два с половиной года старше конкурентки, и обе фигуристки занимались у одного тренера – Этери Тутберидзе. Вскоре после Олимпиады-2018 разгорелся скандал: Женя ушла от Этери, с которой сотрудничала 11 лет, и стала заниматься у канадского специалиста Брайана Орсера.

Затем обе стороны стали порционно выдавать СМИ причины конфликта. Медведева намекала на предательство Тутберидзе, а та заявляла, что Женя не смирилась со вторым местом и обвинила тренера в том, что ставка изначально была сделана именно на Алину.

После этого Загитова рассказывала в интервью, что соперница иногда не здоровалась при встрече. А журналисты и поклонники замечали, что девушки избегают совместных появлений на публике, хотя открыто ни одна из них не говорила о ссоре или конфликте.