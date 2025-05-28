Загитова – о примирении с Медведевой: спасибо, что сделала шаг навстречу

На прошлой неделе фигуристка Алина Загитова дала интервью своей давней конкурентке Евгении Медведевой. Девушки всегда отрицали, что между ними конфликт, но журналисты и поклонники замечали, что спортсменки избегают друг друга. Публичный разговор бывших соперниц вызвал бурную реакцию поклонников и знаменитостей. Подробности – в материале Москвы 24.
"Могли бы и сразу хорошо общаться"
27 мая фигуристка Алина Загитова подтвердила в своем телеграм-канале, что они с коллегой Евгенией Медведевой закрыли страницу семилетней негласной вражды и теперь двигаются дальше "с добротой в сердцах".
О том, что давние конкурентки помирились, заговорили еще 22-го числа, когда вышел очередной выпуск интернет-шоу Медведевой. К удивлению многих, гостьей стала Загитова. Девушки обсудили вопросы похудения, пластические операции и даже личную жизнь. Спортсменки также анонсировали совместные проекты: Женя сыграет в рок-мюзикле Загитовой в конце июня, а Алина выступит на шоу Медведевой в сентябре.
К слову, фигуристки изначально ждали, что их коллаборация на фоне многолетней вражды вызовет шок у поклонников.
"Я думаю, точно будет разбор вот этого вот: "А она руку сюда положила, а она на нее так посмотрела", – заявила в интервью Медведевой Загитова.
Женя поддержала коллегу и призвала физиогномистов присылать разборы интервью в сообщения.
В свою очередь, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова искренне порадовалась за фигуристок.
"Это очень умное, хорошее и приятное человеческое решение. Думаю, все, как и лично я, рады за Загитову и Медведеву. Они же не враги, а конкурентки. Могли и сразу хорошо общаться", – сказала Тарасова журналистам.
На историческое примирение отреагировала и продюсер Яна Рудковская: в своих соцсетях она похвалила спортсменок, заявив, что они "выросли", а ей пришелся по душе их "не односторонний коллаб". При этом Яна добавила, что ей не хватило острых вопросов, но предположила, что многие темы были под запретом.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью порталу Vseprosport.ru выразил мнение, что такое громкое публичное примирение давних конкуренток продиктовано прежде всего коммерческим сотрудничеством.
Семилетний конфликт
По данным СМИ, разлад между спортсменками случился в 2018 году. Тогда на Олимпиаде в Пхенчхане фавориткой считалась Медведева, однако "золото" в женском одиночном катании взяла все же Загитова, а Женя стала второй.
Драматизма ситуации добавляло то, что Медведева на два с половиной года старше конкурентки, и обе фигуристки занимались у одного тренера – Этери Тутберидзе. Вскоре после Олимпиады-2018 разгорелся скандал: Женя ушла от Этери, с которой сотрудничала 11 лет, и стала заниматься у канадского специалиста Брайана Орсера.
Затем обе стороны стали порционно выдавать СМИ причины конфликта. Медведева намекала на предательство Тутберидзе, а та заявляла, что Женя не смирилась со вторым местом и обвинила тренера в том, что ставка изначально была сделана именно на Алину.
После этого Загитова рассказывала в интервью, что соперница иногда не здоровалась при встрече. А журналисты и поклонники замечали, что девушки избегают совместных появлений на публике, хотя открыто ни одна из них не говорила о ссоре или конфликте.