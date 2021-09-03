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Гай Германика рассказала подробности о задержании ее мужа в Москве

Стрельба в отеле и наркотики? Что известно о задержании мужа Гай Германики
происшествия

В четверг, 2 сентября, после сообщения о стрельбе в отеле Ritz-Carlton в центре Москвы был задержан бизнесмен Денис Молчанов, супруг режиссера Валерии Гай Германики. В его номере нашли ружье и "неизвестное вещество". После выяснения обстоятельств в полиции мужчину отпустили. Рассказываем подробности произошедшего.

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

"У богатых свои причуды"

Анонимное сообщение о стрельбе в одном из номеров отеля Ritz-Carlton на Тверской улице поступило в полицию 2 сентября. На место сразу выехала оперативная группа.

В полицию поступило анонимное сообщение о стрельбе в одном из номеров Ritz-Carlton, якобы кто-то выстрелил из охотничьего ружья. Полицейские, прибыв на место, обнаружили в одном из номеров постояльца с охотничьим ружьем.
источник в правоохранительных органах

Постояльцем отеля оказался супруг известного режиссера Валерии Гай Германики бизнесмен Денис Молчанов. Официальный представитель кинематографистки подтвердила, что у мужчины нашли оружие: "В номере было подарочное ружье просто. Думаю, уборщица панику подняла, они же боятся сейчас всего. Время такое".

Она пояснила, что это был подарок, который Молчанов получил от супруги. "Это подарок Денису Сергеевичу, который был сделан в этот же день, поэтому ружье оказалось с ним", – сказала представитель Валерии Гай Германики.

СМИ также сообщали, что ружье не было зарегистрировано, поскольку приобретено менее двух недель назад. Кроме того, помимо оружия, в номере бизнесмена якобы обнаружили "неизвестное вещество, которое отправили на экспертизу". Самого Молчанова задержали и отвезли в отделение полиции.

Комментируя вторую "находку", представитель Валерии Гай Германики опровергла информацию о том, что у Молчанова нашли наркотические вещества во время обыска.

Нет, конечно, никаких наркотиков в номере не было. Семья исключительно на здоровом образе жизни.
официальный представитель Валерии Гай Германики

О произошедшем высказалась и сама кинематографистка. Она заявила, что "у богатых свои причуды, но наркотиков точно нет". По ее словам, накануне у них с мужем произошла семейная ссора. После этого бизнесмен взял ружье и уехал в гостиницу ночевать, уточнила Валерия.

Вечером в тот же день мужчина был отпущен из отделения полиции. Об этом рассказала представитель Валерии Гай Германики. Слухи о том, что бизнесмен отказался проходить медосвидетельствование, она не смогла однозначно подтвердить, однако предположила, что соответствующая информация может быть правдой.

По данным РЕН ТВ, в итоге на мужчину завели не уголовное, а административное дело за нарушение правил хранения оружия.

Ничего не нарушил?

Юрист Ринат Мещеров в диалоге с Москвой 24 объяснил, что для покупки оружия в России необходимо получить отдельные лицензии на его приобретение и хранение (ношение). Эксперт предположил, что если ружье было недавно подарено Молчанову, то он действительно мог не успеть оформить лицензию на его хранение, а это не является нарушением.

Если он еще не успел зарегистрировать оружие, но у него есть лицензия на приобретение оружия, то никакого правонарушения нет.
Ринат Мещеров
член Московской коллегии адвокатов

Если оружие было подарено непосредственно в охотничьем магазине, то у владельца должны быть документы, подтверждающие покупку, продолжает Мещеров. Для получения разрешения на его хранение и ношение человеку дается две недели после приобретения.

"Если этот подарок (оружие) ранее был зарегистрирован другим человеком, то делается отметка в уполномоченном подразделении Росгвардии о переходе права собственности. После этого человек имеет срок две недели", – подчеркнул юрист.

При этом за незаконное хранение огнестрельного оружия в России предусмотрено серьезное наказание. "Когда человек скрывает оружие, не собирается регистрировать и скрытно где-то его хранит, за это предусмотрена уголовная ответственность ", – сообщил Мещеров.

Нарушителю закона грозит наказание вплоть до лишения свободы, заключил юрист.

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