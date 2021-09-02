Представитель Гай Германики опроверг информацию о найденных у ее мужа наркотиках

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Представитель Валерии Гай Германики сообщил, что полиция не находила наркотических веществ во время обыска у бизнесмена Дениса Молчанова. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, конечно, никаких наркотиков в номере не было. Семья исключительно на здоровом образе жизни", – отметила представитель жены Дениса Молчанова.

Собеседница агентства сообщила, что, скорее всего, полицию вызвали потому, что персонал при уборке номера мог заметить ружье, принадлежащее Молчанову, и запаниковать.

Как сообщалось, бизнесмен Денис Молчанов, задержанный из-за найденного у него в гостиничном номере ружья и неизвестного вещества, был отпущен из отделения полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичной полиции проведут обыск в отеле Ritz-Carlton на Тверской улице после анонимного сообщения о стрельбе в одном из номеров.