Представитель Гай Германики опроверг информацию о найденных у ее мужа наркотиках

02 сентября, 22:43
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Представитель Валерии Гай Германики сообщил, что полиция не находила наркотических веществ во время обыска у бизнесмена Дениса Молчанова. Об этом сообщает ТАСС.
"Нет, конечно, никаких наркотиков в номере не было. Семья исключительно на здоровом образе жизни", – отметила представитель жены Дениса Молчанова.
Собеседница агентства сообщила, что, скорее всего, полицию вызвали потому, что персонал при уборке номера мог заметить ружье, принадлежащее Молчанову, и запаниковать.
Как сообщалось, бизнесмен Денис Молчанов, задержанный из-за найденного у него в гостиничном номере ружья и неизвестного вещества, был отпущен из отделения полиции.
Ранее сообщалось, что сотрудники столичной полиции проведут обыск в отеле Ritz-Carlton на Тверской улице после анонимного сообщения о стрельбе в одном из номеров.
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