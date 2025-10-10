Спутник Анны Седоковой опроверг слухи о романе с ней

Фото: legion-media.com/NEWS/Алексей Белкин

Бизнесмен Андрей Гавриленко, недавно замеченный в компании певицы Анны Седоковой на светском мероприятии, прокомментировал характер их отношений. В интервью изданию Super он опроверг слухи о романе с ней.

Гавриленко подчеркнул, что с большим уважением относится к Седоковой, с которой они давно знакомы и поддерживают теплые, дружеские отношения. Он добавил, что при их графике у них бывает не так много времени пообщаться, а светские мероприятия – всегда хороший для этого повод.

"Анна – талантливый, яркий человек, с которым всегда интересно поговорить и поделиться мыслями. Я понимаю, что общественный интерес к Анне очень велик, и любая совместная фотография вызывает массу обсуждений. Но хочу подчеркнуть: между нами нет романтических отношений", – заявил он.

По словам мужчины, он и Седокова просто хорошо общаются. Гавриленко попросил не искать в этом скрытых смыслов.

Певицу заметили в компании мужчины на премии рестораторов "Плавно". На кадрах с мероприятия видно, что пара находилась вблизи сцены во время выступления Алсу. Седокова обнимала мужчину со спины и что-то ему говорила.

Перед началом премии она также публиковала в социальных сетях снимок из кинотеатра, где она была с мужчиной. Комментариев о возможном романе сама певица пока не давала.