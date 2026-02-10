Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 15:19

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Daily Mail: Кендалл Дженнер попала в список звезд, чей образ стал худшим на Супербоул LX

Названы худшие образы знаменитостей на Супербоул LX

Фото: Getty Images/Danielle Parhizkaran

Ряд образов знаменитостей на ежегодном Супербоуле LX в калифорнийском Санта-Кларе оказались неудачными или совсем неподходящими под мероприятие, из-за чего они подверглись критике со стороны модных обозревателей и пользователей соцсетей. Об этом сообщил Daily Mail, перечислив звезд с неудавшимися нарядами.

Среди обсуждаемых образов оказалась модель Кендалл Дженнер, появившаяся на матче в черном топе и джинсах с высокой талией, дополненных солнцезащитными очками. Ее наряд назвали слишком простым и нейтральным. По той же причине под обсуждение попала инфлюенсер Эликс Эрл, выбравшая для мероприятия кожаную куртку и темные джинсы, отказавшись надевать вещи с символикой команд.

Рэпер Трэвис Скотт пришел на мероприятие в футболке Chanel и нескольких золотых цепочках, однако его образ не произвел впечатления на модных критиков. Не остались без внимания и представители Национальной футбольной лиги: ресивер "Нью-Ингленд Пэтриотс" Мак Холлинс появился на стадионе в костюме Ганнибала Лектора, что вызвало бурные реакции в Сети.

Особое обсуждение вызвал и внешний вид шеф-повара Гая Фьери. Он выбрал ярко-красную кожаную рубашку, голубые джинсы и серые ковбойские сапоги. Пользователи соцсетей активно комментировали увиденные образы, отмечая, что многие из них выглядели странно и не соответствовали статусу одного из главных спортивных событий года.

В ночь с 8 на 9 февраля 2026 года в США состоялся Супербоул, являющийся решающим матчем за титул чемпиона Национальной футбольной лиги. Главным событием перерыва стало выступление обладателя "Грэмми" – рэпера Bad Bunny. Он исполнил ряд песен на испанском языке из своего последнего релиза, номинированного на музыкальную премию.

Президент США Дональд Трамп критически воспринял выступление, назвав его "пощечиной стране". Американского лидера смутило исполнение исключительно на испанском, а также танцы массовки, которые, по его мнению, оказались слишком откровенны для телевидения.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика