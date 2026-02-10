Daily Mail: Кендалл Дженнер попала в список звезд, чей образ стал худшим на Супербоул LX

Фото: Getty Images/Danielle Parhizkaran

Ряд образов знаменитостей на ежегодном Супербоуле LX в калифорнийском Санта-Кларе оказались неудачными или совсем неподходящими под мероприятие, из-за чего они подверглись критике со стороны модных обозревателей и пользователей соцсетей. Об этом сообщил Daily Mail, перечислив звезд с неудавшимися нарядами.

Среди обсуждаемых образов оказалась модель Кендалл Дженнер, появившаяся на матче в черном топе и джинсах с высокой талией, дополненных солнцезащитными очками. Ее наряд назвали слишком простым и нейтральным. По той же причине под обсуждение попала инфлюенсер Эликс Эрл, выбравшая для мероприятия кожаную куртку и темные джинсы, отказавшись надевать вещи с символикой команд.

Рэпер Трэвис Скотт пришел на мероприятие в футболке Chanel и нескольких золотых цепочках, однако его образ не произвел впечатления на модных критиков. Не остались без внимания и представители Национальной футбольной лиги: ресивер "Нью-Ингленд Пэтриотс" Мак Холлинс появился на стадионе в костюме Ганнибала Лектора, что вызвало бурные реакции в Сети.

Особое обсуждение вызвал и внешний вид шеф-повара Гая Фьери. Он выбрал ярко-красную кожаную рубашку, голубые джинсы и серые ковбойские сапоги. Пользователи соцсетей активно комментировали увиденные образы, отмечая, что многие из них выглядели странно и не соответствовали статусу одного из главных спортивных событий года.

В ночь с 8 на 9 февраля 2026 года в США состоялся Супербоул, являющийся решающим матчем за титул чемпиона Национальной футбольной лиги. Главным событием перерыва стало выступление обладателя "Грэмми" – рэпера Bad Bunny. Он исполнил ряд песен на испанском языке из своего последнего релиза, номинированного на музыкальную премию.

Президент США Дональд Трамп критически воспринял выступление, назвав его "пощечиной стране". Американского лидера смутило исполнение исключительно на испанском, а также танцы массовки, которые, по его мнению, оказались слишком откровенны для телевидения.