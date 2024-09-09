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09 сентября, 08:38

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Guardian: умер британский бас-гитарист Херби Флауэрс

Умер британский бас-гитарист Херби Флауэрс

Фото: knowyourbassplayer.com

Британский бас-гитарист Херби Флауэрс скончался в возрасте 86 лет, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на The Guardian.

Флауэрс родился в пригороде Лондона в 1938 году. Он начал свою карьеру как сессионный музыкант, а в 1969 году стал одним из основателей группы Blue Mink (хиты Melting Pot и The Banner Man).

Широкую известность басисту принесла партия в песне Лу Рида Walk on the Wild Side. Он также принимал участие в создании хитов Дэвида Боуи и Элтона Джона.

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