Меладзе может лишиться своего ТЦ в Москве – СМИ

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Заслуженный артист России Валерий Меладзе может лишиться своего торгового центра в Москве. Об этом сообщает Mash.

ТЦ "Вантаж" расположен в Восточном Бирюлеве. Меладзе арендовал здание у городских властей. В 2021 году в ТЦ обнаружили нарушения. В частности, аренда помещений, где располагались ломбард, автошкола, ремонт одежды и обуви, не соответствовала договоренностям певца с властями города.

Тогда на певца завели административное дело, которое он проиграл в суде. Теперь на торговый центр могут наложить пени или разорвать договор с исполнителем. В последнем случае Меладзе может потерять ежегодную прибыль в размере 15 миллионов рублей.

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