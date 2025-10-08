08 октября, 17:20Шоу-бизнес
Собчак назвала главную ошибку в своей жизни
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Журавок
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала в интервью Москве 24 о главной ошибке, которую она совершила в своей жизни. По ее словам, она испытывает проблемы с волей.
"Я думаю, что отсутствие долгой воли, отсутствие терпения и долгой воли – это самое сложное", – призналась журналистка.
Вместе с тем телеведущая оценила соответствующий вопрос интервьюера и пообещала использовать его в своих шоу.
Ранее Собчак назвала большой проблемой в своей жизни необходимость быть "стальным человеком". Она пояснила, что такая позиция вызвана жизненными сложностями и убеждением в своей способности справляться с задачами лучше, чем кто-либо другой.
