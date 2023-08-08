Натали Портман разводится с супругом после 11 лет брака

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Американская актриса Натали Портман разводится со своим супругом Романом Мильпье, вместе они прожили 11 лет. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Hollywood Life.

По данным СМИ, Мильпье изменил своей жене. Пара попыталась исправить ситуацию, однако им не удалось восстановить гармонию. Роман мужчины был коротким, в прессе сообщалось, что он якобы быстро осознал ошибку. Сейчас Мильпье якобы прилагает все усилия, чтобы вернуть доверие жены и сохранить семью.

На данный момент ни одна из сторон не прокомментировала ситуацию.

Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо разводится с женой Софи Грегуар-Трюдо спустя 18 лет брака. По его словам, это было совместное решение супругов. Пара воспитывает троих детей, они заключили брак в 2005 году.