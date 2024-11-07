Кортни Кокс рассказала о любви Дженнифер Энистон к ретровещам

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Американская актриса Кортни Кокс рассказала о любви своей коллеги по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон к ретровещам из 1990-х.

Кокс упомянула, что компания, курирующая съемки сериала, разрешила актерам оставить любые вещи, которые были задействованы в эпизодах. По словам актрисы, Энистон забрала со съемочной площадки даже некоторые платья Моники Геллер, которую на телеэкранах исполнила Кокс.

"Но я подумала: "Зачем вам брать это маленькое платье прерий с цветочным принтом из "Друзей"? Дженнифер держится за все", – отметила актриса в эфире подкаста Bella Freud’s Fashion Neurosis.

Ранее на аукционе был продан реквизит со съемок американского сериала "Друзья". Желающие могли приобрести копию студийного дивана из Центральной кофейни, на котором компания героев сериала проводила много времени во всех десяти сезонах, свитер Чендлера Бинга, роль которого исполнил Мэттью Перри.

Кроме того, на аукцион были выставлены серый свитер Рейчел, джинсовое пальто Фиби, фиолетовая рубашка и желтый галстук Гантера и предметы интерьера квартир персонажей, в частности Росса и Моники.