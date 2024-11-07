"Аркейн" стал самым дорогим мультсериалом в истории

Фото: кадр из сериала "Аркейн"; режиссер – Паскаль Шаррю, Арно Делорд; производство – Riot Games и студия Fortiche

Стриминговый сервис Netflix потратил 250 миллионов долларов на 18 эпизодов аниме-сериала "Аркейн". Он стал самым дорогим мультсериалом в истории, сообщает Variety.

9 ноября выйдет второй сезон проекта. Он получил четыре премии "Эмми" в 2022 году и стал телешоу № 1 в 85 странах, обслуживаемых этим сервисом.

Вместе с тем второй сезон уже объявили последним, хотя сначала бюджет предполагал пять сезонов. Кроме того, это единственный телевизионный проект, созданный Riot Games.

Между тем Netflix планирует выпустить новый сериал по роману Джейн Остин "Гордость и предубеждение". Над сценарием будущей экранизации работает Долли Олдертон. При этом кастинг еще не завершен.

Ранее сериал Netflix "Эмили в Париже" с Лили Коллинз в главной роли продлили на пятый сезон. Продюсер сериала Даррен Стар поделился, что четвертый сезон получил отличный отклик от поклонников сериала.

